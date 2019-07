Explosion in Campingbus in Tirol forderte drei Verletzte

Eine Explosion in einem Campingbus in Imst in Tirol hat Freitagfrüh drei Verletzte gefordert. Die genaue Ursache der Explosion war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, vermutlich dürfte eine Gasflasche im Spiel gewesen sein, berichtete der ORF Tirol.