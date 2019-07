Strache urlaubt wieder auf Ibiza

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist zurückgekehrt - allerdings nicht in die Politik, sondern auf die Baleareninsel Ibiza, wo er im Sommer 2017 seine Polit-Karriere versenkt hat. Der Ex-FPÖ-Chef ist laut "Krone" und "Österreich" am Donnerstag gemeinsam mit seiner Ehefrau Philippa und seinen drei Kindern auf der Insel eingetroffen.

© APA (Archiv)

"Ja, ich bin wie jedes Jahr mit meiner Familie, meiner Frau Philippa und meinen drei Kindern - wie seit 17 Jahren - auch heuer wieder auf Ibiza. Denn Ibiza ist immer eine Reise wert", wird Strache in der Tageszeitung "Österreich" zitiert. Die "Krone", die ja in Straches Ibiza-Video eine wichtige Rolle spielt, titelt die Geschichte süffisant mit den Worten: Strache zurück am "Tatort".