"Don Quichotte" als umjubelte Dekonstruktion

Massenet hatte für sein 1910 uraufgeführtes Spätwerk die berühmte Cervantes-Vorlage bereits äußerst frei interpretiert - und ähnlich geht nun die 1974 geborene Französin Clement vor. Von der Narration des Librettos bleibt nur mehr wenig, was keinen Verlust darstellt. Schließlich hatte Massenet den großen spanischen Mythos des Ritters von der traurigen Gestalt zur gefühlsprallen Liebesgeschichte umgebogen.

Und Clement treibt die Biegung nun noch eine Stufe weiter. Sie nimmt die Partie des obsoleten Ritters, der das Gespött der Gesellschaft und zugleich ihr positiver Antipode ist, als Ausgangspunkt für ein humorvolles Bilderspiel rund um die Fragen von Helden und Männlichkeit - erzählt in einer pro Akt wechselnden Reise durch die Theaterstile von Otto Schenk über Claus Guth bis Frank Castorf.

Dem Bregenzer Publikum gefiel diese Regiebrechung scheinbar ausnahmslos, was nicht zuletzt dem exzellenten Ensemble zu verdanken ist, an dessen Spitze Anna Goryachova als Dulcinee und der Salzburger "Salome"-Jochanaan Gabor Bretz als Don Quichotte brillierten. Alles in allem also ein gelungener Doppelschlag der Bregenzer Festspiele zum heurigen Saisonauftakt.