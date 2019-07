Offenbar drei Tote bei Kleinflugzeugabsturz in Tirol

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) sind am frühen Donnerstagabend offenbar drei Personen ums Leben gekommen. Die genaue Absturzursache war vorerst ebenso unklar wie die Identität der Todesopfer. Auch woher das Flugzeug kam, blieb zunächst offen.