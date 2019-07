Mordprozess in Klagenfurt: Schuldspruch und lebenslange Haft

Unter großem Zuschauerinteresse hat am Donnerstag der Geschworenenprozess am Landesgericht Klagenfurt gegen einen 33-jährigen Kärntner stattgefunden, der im Oktober des Vorjahres seine 36-jährige Ex-Lebensgefährtin mit zahlreichen Messerstichen getötet hatte. Er wurde zu lebenslanger Haft in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt.