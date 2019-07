Verwaiste Sumpfohreulen-Küken werden im Weinviertel gepflegt

Zwei Sumpfohreulen-Küken werden derzeit in der Eulen-und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf gepflegt. Die Küken wurden durch einen Mähunfall in Bernhardsthal (Bezirk Mistelbach) zu Waisen. "Die beiden Jungtiere stammen aus einer ungewöhnlich späten Eiablage", berichtete Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten am Donnerstag in einer Aussendung.