Beach-Volleyball-Topduos müssen durch Wien-Qualifikation

Aufgrund der Punkteranglistenarithmetik müssen beim Wiener Beach-Volleyball-Major mehrere Topteams in die Qualifikation. Den Ex-Weltmeistern und Olympiadritten Alexander Brouwer/Robert Meuuwsen nützte etwa nach mittelmäßigen Ergebnissen auch der Finaleinzug beim jüngsten Major in Gstaad nichts. Die Niederländer, im Vorjahr in Wien Dritte, treten erstmals seit sieben Jahren in der Quali an.