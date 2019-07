Führerscheinkandidat rastete aus - Auto kaputt, Anzeige

Dreimal war er bereits durchgefallen, beim vierten Antreten gab es wieder keinen Führerschein, dafür setzte es eine Anzeige wegen Sachbeschädigung: Ein 33-Jähriger hat am Dienstag bei der Fahrprüfung in Freistadt versucht, mit Rallye-Künsten zu beeindrucken. Das Auto nahm dabei Schaden, berichteten am Donnerstag mehrere Medien unter Berufung auf die Bezirksrundschau.