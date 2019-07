Sechs Zivilisten im Nordsinai in Ägypten geköpft

Auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten haben Unbekannte laut Augenzeugen sechs Zivilisten geköpft. Die Reisenden seien am Mittwoch auf einer Straße nahe der Küstenstadt Al-Arish in einen Hinterhalt geraten, sagten Augenzeugen der dpa. Ihre Leichen seien mit abgetrennten Köpfen ins Krankenhaus gebracht worden, heiße es aus Kreisen des Krankenhauses. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.