Migranten in Ställen untergebracht - Festnahmen auf Malta

Dutzende Migranten sind auf Malta in ehemaligen Pferdeställen untergebracht worden. Nach einer Razzia am Mittwoch in dem Ort Marsa erklärte die Planungsbehörde der Insel, die Migranten hätten unter "unmenschlichen Bedingungen" gehaust. Die Ställe seien in 19 kleine Unterkünfte mit 20 Quadratmetern Fläche für jeweils zwölf Menschen aufgeteilt worden. Insgesamt seien 200 Betten entdeckt worden.