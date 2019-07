Erhebliche Staus nach Lkw-Brand auf A4 - Sperre aufgehoben

Ein Lkw-Brand auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha hat am Mittwoch kilometerlange Staus in beide Fahrtrichtungen verursacht. Der Sattelschlepper hatte zwei Baumaschinen geladen, die Rauchsäule sei kilometerweit zu sehen gewesen, so Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Sperre der A4 Richtung Ungarn wurde aufgehoben. Die Bergung des Sattelschleppers wurde auf die Nacht verschoben.