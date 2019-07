Klage gegen Beschränkung des Asylrechts in den USA

In den USA haben Menschenrechtsorganisationen Klage gegen die Verschärfung des Asylrechts eingereicht. In der am Dienstag bei einem Gericht im US-Staat Kalifornien eingereichten Klageschrift argumentieren die American Civil Liberties Union (ACLU) und weitere Gruppen, mit den Regeln werde faktisch das Asylrecht für jene abgeschafft, die auf ihrem Weg in die USA durch ein anderes Land gereist seien.