Mahringer kämpfte sich bei Fecht-WM in den Hauptbewerb

Josef Mahringer hat sich bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Budapest in den Degen-Hauptbewerb der besten 64 gekämpft. Dort trifft der EM-Fünfte am Freitag zum Auftakt auf den Dänen Patrick Jörgensen, danach könnte schon der Weltranglistenzweite und topgesetzte Franzose Yannick Borel warten.