Gift in Briefen - 39-Jähriger im Burgenland ausgeforscht

Nach dem Auftauchen von Röhrchen mit giftigen Substanzen in der Post an Firmen in Wien, NÖ und dem Burgenland sowie einer Warnung an Parlamentsmitarbeiter wurde ein Mann (39) aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ausgeforscht. Das Motiv ist unklar. Die Polizei teilte Dienstagabend nicht mit, ob der Mann gestanden hat. Tatbegehungsgefahr dürfte nicht bestehen, er wurde auf freien Fuß gesetzt.