OSV-Sportdirektor Bär hofft auf möglichst viele WM-Finali

OSV-Sportdirektor Walter Bär hat mit den am Freitag beginnenden Weltmeisterschaften in Gwangju sein bisher wichtigstes sportliches Ereignis in seiner offiziell im September 2018 übernommenen Schwimm-Funktion zu verantworten. Der 49-Jährige ist Realist genug, keinen Medaillengewinn zu erwarten. Wie bei den Synchronschwimmerinnen seien aber auch im 50-m-Becken möglichst viele Finali anzustreben.