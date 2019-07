Elf Tote nach Bombenexplosion in Afghanistan

Bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe sind in der südafghanischen Provinz Kandahar mindestens elf Zivilisten getötet worden. 35 weitere wurden bei dem Vorfall am Montag im Bezirk Khakrez verletzt, wie ein Sprecher des Militärs mitteilte. Lokalen Medien zufolge waren Dutzende Menschen in einem Kleinlaster auf dem Weg zu einer Hochzeit, als der Laster auf den Sprengsatz auffuhr.