Altoona-Park als Favorit für St. Pöltens "KinderKunstLabor"

Für das "KinderKunstLabor", das Prestigeprojekt der St. Pöltner Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2024 schlechthin, hat sich ein möglicher Standort in der niederösterreichischen Landeshauptstadt herauskristallisiert. Der Altoona-Park am Schulring erwies sich bei der Prüfung von 25 Bauplätzen als am besten geeignet, hieß es am Montag seitens des Landes. Nun folgt eine Machbarkeitsstudie.