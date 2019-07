Seit Juni vermisster Wanderer tot in Kärnten aufgefunden

Ein 68-jähriger deutscher Urlauber, der seit Ende Juni als vermisst galt, ist am Wochenende tot aufgefunden worden. Der Mann war zuletzt am 28. Juni gegen Mittag in Heiligenblut am Großglockner (Bezirk Spittal/Drau) gesichtet worden. Er dürfte bei dem Klettersteig im Bereich der Möllschlucht abgestürzt sein.