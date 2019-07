550 Euro Strafe für niederländischen Münzendieb in Rom

Weil er Münzen aus dem Brunnen an der Piazza Navona in Rom gestohlen hatte, muss ein Mann in Italien eine Geldstrafe von 550 Euro zahlen. Polizisten hatten den Niederländer auf frischer Tat ertappt, als er die Geldstücke aus dem Wasser fischte, wie italienische Nachrichtenagenturen am Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichteten.