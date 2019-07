Impey gewann 9. Tour-Etappe, Alaphilippe weiter in Gelb

Der Südafrikaner Daryl Impey hat die neunte Etappe der 106. Tour de France gewonnen. Der 34-jährige Mitchelton-Scott-Fahrer konnte sich am Sonntag nach 170,5 Kilometern von St. Etienne nach Brioude im Sprint zweier Ausreißer gegen den Belgier Tiesj Benoot durchsetzen. Dritter wurde der Slowene Jan Tratnik. Lukas Pöstlberger führte das Feld zwischenzeitlich alleine an und wurde am Ende Tages-13.