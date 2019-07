Nach Gewalttat in Bludenz: U-Haft über 24-Jährigen verhängt

Nach der Attacke auf eine 21-Jährige in der Nacht auf Freitag in Bludenz in Vorarlberg, die letztlich zum Tod der Frau führte, ist am Sonntag die Untersuchungshaft über den tatverdächtigen 24-jährigen Lebensgefährten verhängt worden. Dies sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, Heinz Rusch, der APA. Indes stand das Ergebnis der Obduktion vorerst noch aus.