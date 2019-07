Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag begonnen

In Paris haben die offiziellen Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron inspizierte am Sonntag an der Seite von Generalstabschef Francois Lecointre die Truppen an Bord eines offenen Militärjeeps. Im Anschluss sollte die traditionelle Militärparade beginnen.