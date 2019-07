Italien will EU Plan für humanitäre Korridore vorstellen

Italien will bei dem am Montag in Brüssel geplanten EU-Außenministerrat ein Paket mit Vorschlägen zur Förderung der legalen Einwanderung nach Europa vorstellen. So sollen humanitäre Korridore für Migranten eingerichtet werden, denen Asylrecht in Europa zugesprochen wird, forderte der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi.