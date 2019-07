21-Jährige nach Gewalttat in Bludenz verstorben

Nach der lebensgefährlichen Attacke auf eine 21-Jährige in der Nacht auf Freitag in Bludenz in Vorarlberg ist die Frau im Krankenhaus Feldkirch ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der APA. Gegen den Tatverdächtigen, ihren 24-jährigen Lebensgefährten, wurden indes Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen.