David Brandl im ersten Freiwasser-WM-Bewerb 32.

David Brandl hat am Samstag zum Auftakt der Freiwasser-Bewerbe bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju (Südkorea) den 32. Platz über 5 km belegt. Der Oberösterreicher hatte am Ende exakt 28 Sekunden Rückstand auf Goldmedaillengewinner Kristof Rasovszky aus Ungarn, der die Distanz in 53:22,10 Minuten bewältigte. Silber holte der Franzose Logan Fontain, Bronze der Kanadier Eric Hedlin.