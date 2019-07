28-Jähriger ging mit Fleischspieß auf zwei Männer los

Bei einer tätlich Auseinandersetzung zwischen drei Syrern ist am Donnerstag in Hallein ein 28-Jähriger mit einem Fleischspieß auf zwei Kontrahenten losgegangen. Der Mann wurde zuvor von einem 34-Jährigen und einem 26-Jährigen attackiert, am Boden festgehalten und mit der Faust geschlagen. Als die beiden von ihm abließen, holte der 28-Jährige den Fleischspieß aus dem Auto und verfolgte die Männer.