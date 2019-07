Sonderfonds: Haftstrafe für Südtirols Alt-LH Durnwalder

Der Südtiroler Altlandeshauptmann Luis Durnwalder (SVP) ist am Freitag am Oberlandesgericht Trient in der sogenannten Sonderfonds-Causa zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Dies berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal "stol.it". Damit wurde der in erster und zweiter Instanz erfolgte Freispruch aufgehoben.