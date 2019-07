Neuer litauischer Staatspräsident Nauseda im Amt

Litauen hat einen neuen Präsidenten. Der Ökonom Gitanas Nauseda trat am Freitag sein Amt als Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes im Nordosten Europas an. Der 55-jährige unabhängige Politikneuling legte in einer Sondersitzung des Parlaments in Vilnius seinen Eid ab. "Ich werde ein aktiver Präsident sein", versprach Nauseda in seiner Rede.