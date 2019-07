Literaturkritikerin Daniela Strigl erhält Merck-Preis 2019

Die Wiener Literaturkritikerin Daniela Strigl erhält den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay 2019. Die von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vergebene Auszeichnung wird am 2. November in Darmstadt gemeinsam mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa überreicht. Dieser geht an den Wiener Kulturwissenschafter Thomas Macho, teilte die Akademie mit.