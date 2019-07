Landwirt im Flachgau von Stier schwer verletzt

Ein Landwirt ist am Freitag in der Früh in Seeham im Salzburger Flachgau von einem Stier angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann wurde laut Rotem Kreuz vom Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls gegen 7.00 Uhr im Ortsteil Fraham waren vorerst nicht bekannt.