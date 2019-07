Identitäre Gruppierung in Frankreich vor Gericht

Eine identitäre Gruppierung steht in Frankreich wegen einer Aktion gegen Flüchtlinge vor Gericht. In dem Verfahren müssen sich seit Donnerstag die rechtsextreme Gruppe Génération identitaire und zwei führende Mitglieder verantworten. Sie hatten im vergangenen Jahr versucht, Flüchtlinge in den Alpen am Grenzübertritt von Italien zu hindern.