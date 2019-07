15-jähriger Mopedfahrer im Pinzgau tödlich verunglückt

Ein 15-jähriger Mopedlenker ist am Donnerstag in der Früh bei einem Verkehrsunfall auf der B311 in Taxenbach (Pinzgau) ums Leben gekommen. Der Pinzgauer war in Richtung Zell am See unterwegs. Er wollte, wie ein 63-jähriger Lkw-Fahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, nach links in ein Gewerbegebiet abbiegen. Dabei kam das Moped zu Sturz. Unklar war vorerst, ob die beiden Fahrzeuge kollidierten.