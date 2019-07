Dreifachjackpot zu 3,5 Millionen Euro von Steirer geknackt

Der Lotto-Dreifachjackpot im Wert von 3,5 Millionen Euro ist am Mittwochabend von einem Sologewinner geknackt worden. Der zweithöchste Gewinn des heurigen Jahres geht in die Südsteiermark, teilten die Lotterien am Donnerstag mit. Aus dem selben Bundesland kommt der Gewinner des einzigen Jokers der Runde. Er darf sich über 229.400 Euro freuen.