Morddrohung bei Streit um "Chrystal Meth"-Deal in Wien

Ein Streit bei einem Drogendeal am Mittwochabend in Wien-Favoriten hat mit einer Morddrohung geendet. Laut Polizei wollte ein 30-Jähriger bei einem 40-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in dessen Wohnung "Chrystal Meth" kaufen und gab ihm 50 Euro. Der Dealer nahm zwar das Geld an sich, übergab dem 30-Jährigen jedoch kein Suchtmittel - dafür zückte er ein Messer und bedrohte ihn mit dem Umbringen.