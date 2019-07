Polizisten verfolgten in Wien mutmaßlichen Dealer mit Taxi

Ein Polizist hat einen flüchtenden mutmaßlichen Dealer in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling kurzerhand mit einem Taxi verfolgt. Zwei Beamte hatten zuvor den Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war, in der Nacht auf Donnerstag bei einer Routinekontrolle angehalten. Als sie einen Blick in den Rucksack werfen wollten, lief er plötzlich zu Fuß davon, berichtete die Polizei.