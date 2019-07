Mann attackierte Kontrahenten in Wien mit Messer

Eine Auseinandersetzungen zwischen zwei Syrern in der Brunnengasse in Wien-Ottakring ist am Mittwochabend eskaliert. Der 23-Jährige zückte bei dem Streit plötzlich ein Klappmesser und fügte damit seinem 35-jährigen Gegner Verletzungen beim linken Ohr zu. Dann schnitt er sich offenbar selbst ins Gesicht, um eine gegenseitige Körperverletzung vorzutäuschen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.