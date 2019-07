40 Schweine bei Unfall eines Viehtransporters in NÖ getötet

Ein Viehtransporter ist in der Nacht auf Donnerstag in Raabs a.d. Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) umgekippt. Rund 40 Schweine wurden getötet, davon mussten zehn auf Anordnung der Amtstierärztin an Ort und Stelle notgeschlachtet werden. Der verletzte Chauffeur wurde ins Landesklinikum Waidhofen a.d. Thaya gebracht, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr stand stundenlang im Einsatz.