Erneut Tanker-Zwischenfall in der Straße von Hormuz

In der Straße von Hormuz hat es nach Angaben aus US-Regierungskreisen am Mittwoch erneut einen Zwischenfall mit einem Öltanker gegeben. Fünf vermutlich zum Iran gehörende Boote hätten sich einem britischen Öltanker genähert, sagte ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Der Tanker sei aufgefordert worden, in den nahegelegenen iranischen Hoheitsgewässern zu stoppen.