Drei Tote bei mutmaßlichem Familiendrama in Deutschland

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama sind bei Bielefeld in Deutschland drei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein 50-Jähriger seine Eltern getötet und dann Suizid begangen haben, wie die Ermittler in Bielefeld mitteilten. Auf einen solchen Ablauf der Tat deute die Position der Leichen hin, die am Mittwochmittag in einem Haus in der Kleinstadt Werther entdeckt wurden.