EU-Staaten wollen EU-Haushalt 2020 um 3,3 Prozent aufstocken

Der EU-Haushalt soll 2020 um 3,3 Prozent aufgestockt werden. Diese Position vereinbarten die EU-Botschafter der 28 Mitgliedsstaaten am Mittwoch in Brüssel. In Zahlungen soll das EU-Budget im nächsten Jahr insgesamt 153,1 Mrd. Euro ausmachen. In Verpflichtungen ist eine Erhöhung um 0,6 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr auf 166,8 Mrd. Euro vorgesehen.