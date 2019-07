Patient versetzte Arzt im Wiener SMZ Süd Messerstich

Ein Patient hat am Mittwochvormittag im Wiener SMZ Süd einen Arzt mit einem Messer attackiert. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger stach der Aggressor dem Mediziner in der Herzambulanz des Spitals in den Bauch. Der Arzt befand sich nach notfallmedizinischen Maßnahmen nicht mehr in Lebensgefahr.