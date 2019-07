Paris und London wollen Soldaten nach Syrien schicken

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Symbolbild/AFP)

Aus dem Pentagon gab es am Dienstag keine Bestätigung für den Bericht. Ein Sprecher verwies auf Anfrage an die Regierungen in Frankreich und Großbritannien.

Deutschland hatte der US-Bitte um deutsche Bodentruppen für den Einsatz gegen die Terrorgruppe "Islamischen Staat" (IS) am Montag eine Absage erteilt. Die Debatte darüber war von dem US-Diplomaten James Jeffrey ausgelöst worden.

Der Sonderbeauftragte für Syrien und die Anti-IS-Koalition hatte die deutsche Regierung am Freitag bei einem Besuch in Berlin um zusätzliche Unterstützung für den Kampf gegen den IS gebeten: "Wir wollen von Deutschland Bodentruppen, um unsere Soldaten teilweise zu ersetzen."