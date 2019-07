Premiere der "Zauberflöte" im Steinbruch St. Margarethen

Heute, Mittwoch, feiert die "Oper im Steinbruch" in St. Margarethen mit der "Zauberflöte" Premiere. Nach einer Pause im Vorjahr bringen Carolin Pienkos und Cornelius Obonya als Regieduo das Mozart-Werk in die Naturkulisse. Geplant sind 18 Vorstellungen bis 17. August. Der Steinbruch wird sich dafür in eine schaurige Landschaft rund um einen himmlischen Wolkenstrudel verwandeln.