Amsterdam darf Monument für Holocaust-Opfer bauen

Nach einem jahrelangen Streit mit Anwohnern darf Amsterdam ein Monument für Opfer des Holocausts bauen. Ein Gericht in Amsterdam wies am Dienstag die Klage der Anrainer ab. Das Mahnmal soll aus 102.000 Steinen errichtet werden, auf denen je der Name eines Holocaustopfers steht. Architekt Daniel Libeskind hatte es im Auftrag des niederländischen Auschwitz-Komitees entworfen.