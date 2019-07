Mali nach 0:1 gegen Elfenbeinküste im Afrika Cup out

Für Mali ist im Achtelfinale des Fußball-Afrika-Cups Endstation gewesen. Die beiden Ex-Salzburger Diadie Samassekou, Amadou Haidara und Co. unterlagen am Montag in Suez der Elfenbeinküste knapp mit 0:1. In einer ereignisarmen Partie sorgte Wilfried Zaha mit seinem Tor in der 76. Minute für die Entscheidung, der 26-jährige Stürmer von Crystal Palace traf nach einem Freistoß vom Fünfereck.