Zwei Brände in Gemeinde im Bezirk Bruck a.d. Leitha

Gleich zwei Brände haben am Montag mehrere Feuerwehren in Fischamend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) beschäftigt. Eine Produktionshalle eines Chemieunternehmens ist Polizeiangaben zufolge ebenso in Flammen gestanden wie ein Wohnhaus. Ein Arbeiter wurde verletzt. Er erlitt Verbrennungen.