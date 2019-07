Alaphilippe nach Sieg auf 3. Etappe Tour-de-France-Leader

Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat die dritte Etappe der 106. Tour de France gewonnen und damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der 27-jährige Bergkönig des vergangenen Jahres setzte sich am Montag nach 215 Kilometern auf dem am Ende hügeligen Teilstück von Binche nach Epernay 26 Sekunden vor dem Australier Michael Matthews sowie dem Belgier Jasper Stuyven durch.