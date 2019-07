Steirische Feuerwehr rettete verletzten Storch

Die Feuerwehr in Eibiswald in der Steiermark hat am Montag einen Storch gerettet. Der Vogel hatte sich einen offen Flügelbruch zugezogen. Das Tier muss nun an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien behandelt werden. Ob es je wieder fliegen wird, ist unklar. Wahrscheinlich müssen seine drei Kleinen noch gerettet werden, denn ein Elternteil allein kann die Jungtiere nicht versorgen.