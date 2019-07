Wanderer in Oberösterreich von Steinschlag tödlich verletzt

Ein 53-jähriger Wanderer aus Wien ist am Sonntag in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) von einem Steinschlag tödlich verletzt worden. Der Mann, der alleine unterwegs war, wollte offenbar gerade seine Trinkflasche beim Klinser Wasserfall anfüllen, als ihn ein herabfallender Felsen am Kopf traf, berichtete die Polizei am Montag.