Dreifach-Jackpot beim Lotto - 3,4 Millionen warten

Dreifach-Jackpot beim Lotto: Am Sonntag ist es erneut keinem Spielteilnehmer gelungen, die "sechs Richtigen" zu tippen. Somit geht es am Mittwoch beim Sechser um rund 3,4 Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.